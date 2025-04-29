Алаудинов рассказал о потерях ГУР в Белгородской области

Новые попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию Белгородской области обернулись серьёзными потерями для спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, слова которого приводит РИА «Новости». По его данным, именно подразделения ГУР были брошены в авангард наступления в районе сел Поповка и Демидовка, имея задачу обеспечить проход для основных сил.