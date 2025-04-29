Алаудинов рассказал о потерях ГУР в Белгородской области
Алаудинов сообщил о больших потерях спецподразделения ГУР в Белгородской области
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Новые попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию Белгородской области обернулись серьёзными потерями для спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, слова которого приводит РИА «Новости». По его данным, именно подразделения ГУР были брошены в авангард наступления в районе сел Поповка и Демидовка, имея задачу обеспечить проход для основных сил.
Однако понеся значительные потери в ожесточенных столкновениях, спецназовцы ГУР были вынуждены отступить. Алаудинов также сообщил о недавних попытках диверсантов из 130-го разведывательного батальона ВСУ проникнуть на российскую территорию, которые были успешно пресечены, а группы диверсантов — уничтожены.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о полном разгроме украинских ДРГ в районе Поповки. А 26 апреля он доложил президенту Путину о завершении операции в Курской области, сообщив об установлении контроля над приграничными территориями. Кстати, единственному участнику попытки прорыва ВСУ в районе Поповки удалось выжить, сдавшись в плен.