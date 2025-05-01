Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушёл в отставку

Выборы президента в Южной Корее назначены на 3 июня. По сообщения агентства, Хан Док Су, возможно, примет участие в предвыборной гонке. Тем временем, Верховный суд Южной Кореи вынес решение по делу Ли Чжэ Мёна, считающегося одним из главных претендентов на пост президента. Суд отклонил его апелляцию, и обвинительный приговор теперь ставит под вопрос его возможность участвовать в выборах.