Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушёл в отставку
Yonhap: И.о. президента Южной Кореи Хон Док Су ушёл в отставку
Хон Док Су. Обложка © Wikipedia
Премьер-министр Хон Док Су, исполнявший обязанности президента Южной Кореи, принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Выборы президента в Южной Корее назначены на 3 июня. По сообщения агентства, Хан Док Су, возможно, примет участие в предвыборной гонке. Тем временем, Верховный суд Южной Кореи вынес решение по делу Ли Чжэ Мёна, считающегося одним из главных претендентов на пост президента. Суд отклонил его апелляцию, и обвинительный приговор теперь ставит под вопрос его возможность участвовать в выборах.
Напомним, 15 января в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. В это время пост временно исполнявшего обязанности президента занимал Хон Док Су. Публичные извинения Юн Сок Ёля не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний. Вскоре он был арестован, а затем появилась информация о том, что ему грозит смертная казнь.