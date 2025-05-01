«Майк прокололся»: Мишель Обама заявила, что является мужчиной

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, похоже, невольно подогрела давние слухи о себе, допустив оговорку в своём подкасте. Там она заявила, что является мужчиной.

В новом выпуске подкаста IMO Мишель беседовала с актёром Крейгом Робинсоном, затронув тему трансгендерных детей — вопроса, волнующего либеральные круги. В ходе разговора она отметила, что её вдохновляет работа Робинсона с трансгендерной молодёжью, особенно с позиции «чёрного мужчины».

«Хочу немного поговорить о том, что ты служишь примером для тех, кто работает с трансгендерными* детьми. И это греет мне душу. В особенности как чёрному мужчине», — заявила Обама.

Эта фраза, как утверждают англоязычные комментаторы, вызвала бурю шуток и спекуляций: пользователи в Сети принялись иронизировать, что Мишель якобы «признала» свою принадлежность к мужскому полу, назвав себя «чёрным мужчиной». Некоторые даже заявили, что «Большой Майк», как они прозвали экс-первую леди, наконец «прокололся» и перестал скрывать «правду».

Мишель Обама родилась 17 января 1964 года как Мишель Лавон Робинсон. Она является известным адвокатом, автором и женой 44-го президента Барака Обамы. Слухи о её гендерной идентичности появляются в Сети нередко.