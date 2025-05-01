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1 мая, 08:47
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«Майк прокололся»: Мишель Обама заявила, что является мужчиной

Мишель Обама случайно проговорилась, что является мужчиной

Мишель Обама случайно проговорилась, что является мужчиной. Обложка © ТАСС / ZUMA / Ron Sachs for NY Post

Мишель Обама случайно проговорилась, что является мужчиной. Обложка © ТАСС / ZUMA / Ron Sachs for NY Post

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, похоже, невольно подогрела давние слухи о себе, допустив оговорку в своём подкасте. Там она заявила, что является мужчиной.

В новом выпуске подкаста IMO Мишель беседовала с актёром Крейгом Робинсоном, затронув тему трансгендерных детей — вопроса, волнующего либеральные круги. В ходе разговора она отметила, что её вдохновляет работа Робинсона с трансгендерной молодёжью, особенно с позиции «чёрного мужчины».

«Хочу немного поговорить о том, что ты служишь примером для тех, кто работает с трансгендерными* детьми. И это греет мне душу. В особенности как чёрному мужчине», — заявила Обама.

Эта фраза, как утверждают англоязычные комментаторы, вызвала бурю шуток и спекуляций: пользователи в Сети принялись иронизировать, что Мишель якобы «признала» свою принадлежность к мужскому полу, назвав себя «чёрным мужчиной». Некоторые даже заявили, что «Большой Майк», как они прозвали экс-первую леди, наконец «прокололся» и перестал скрывать «правду».

Мишель Обама родилась 17 января 1964 года как Мишель Лавон Робинсон. Она является известным адвокатом, автором и женой 44-го президента Барака Обамы. Слухи о её гендерной идентичности появляются в Сети нередко.

Журналистка заподозрила, что отцом Макрона может оказаться его жена. Что? Да!
Журналистка заподозрила, что отцом Макрона может оказаться его жена. Что? Да!

Гораздо чаще встречаются предположения о том, что мужчиной является Брижит Макрон. Сторонники этой теории утверждают, что в её паспорте было имя Жан-Мишель Тронье. Несмотря на это, Брижит не раз пыталась опровергнуть эти выдумки, подчёркивая свою истинную идентичность. Ситуация зашла так далеко, что привела к судебному разбирательству с участием журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые в своих материалах окрестили первую леди Франции трансгендером*. Недавно Рей попросила политическое убежище в РФ.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

Оксана Попова
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