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1 мая, 18:52

В Алёшках до сих пор продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку

Сальдо: После удара ВСУ в Алёшках продолжается эвакуация тел погибших

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Алёшках продолжается вывоз тел погибших мирных жителей с территории рынка, где ранее был нанесён удар. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в районе происшествия до сих пор наблюдается активность украинских беспилотников.

«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Напомним, утром 1 мая ВСУ атаковали рынок в Алёшках. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки в Алёшках. На данный момент известно о восьми погибших, более 10 получили ранения. В МИД РФ после кровавой атаки ВСУ заявили о недоговороспособности Киева.

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Наталья Демьянова
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