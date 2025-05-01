В Алёшках до сих пор продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку
Сальдо: После удара ВСУ в Алёшках продолжается эвакуация тел погибших
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В Алёшках продолжается вывоз тел погибших мирных жителей с территории рынка, где ранее был нанесён удар. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в районе происшествия до сих пор наблюдается активность украинских беспилотников.
«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — написал Сальдо в телеграм-канале.
Напомним, утром 1 мая ВСУ атаковали рынок в Алёшках. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки в Алёшках. На данный момент известно о восьми погибших, более 10 получили ранения. В МИД РФ после кровавой атаки ВСУ заявили о недоговороспособности Киева.