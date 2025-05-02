СБУ сообщила о задержании в Монако сына экс-президента «Мотор Сич»

В Монако был задержан сын экс-президента украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич», подозреваемый в незаконном присвоении активов предприятия, сообщила Служба безопасности Украины, не уточняя имени. По данным украинских СМИ, речь идёт об Александре Богуслаеве, сыне Вячеслава Богуслаева, руководившего компанией с 1990-х годов и арестованного в 2022 году за поставки авиационных двигателей в Россию.

Как утверждают в СБУ, семья бывшего главы «Мотор Сич» противоправно захватила 65% акций компании, намеренно занизив их стоимость, а затем продала контрольный пакет за $650 млн. В ведомстве отметили, что для легализации похищенных средств они реализовали активы через зарубежные фирмы, а вырученные деньги направили на покупку элитной недвижимости в странах Евросоюза.