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Регион
2 мая, 10:11

СБУ сообщила о задержании в Монако сына экс-президента «Мотор Сич»

В Монако по запросу СБУ задержан сын экс-президента «Мотор Сич» Богуслаева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Монако был задержан сын экс-президента украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич», подозреваемый в незаконном присвоении активов предприятия, сообщила Служба безопасности Украины, не уточняя имени. По данным украинских СМИ, речь идёт об Александре Богуслаеве, сыне Вячеслава Богуслаева, руководившего компанией с 1990-х годов и арестованного в 2022 году за поставки авиационных двигателей в Россию.

Как утверждают в СБУ, семья бывшего главы «Мотор Сич» противоправно захватила 65% акций компании, намеренно занизив их стоимость, а затем продала контрольный пакет за $650 млн. В ведомстве отметили, что для легализации похищенных средств они реализовали активы через зарубежные фирмы, а вырученные деньги направили на покупку элитной недвижимости в странах Евросоюза.

На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева
На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

Напомним, в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева, обвинив его в сотрудничестве с Россией. Обменять Богуслаева Киев был готов только за тысячу военнопленных ВСУ. В прошлом году он пережил клиническую смерть.

Оксана Попова
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