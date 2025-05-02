Севастополь всегда был и будет городом русского духа, а Владимиру Зеленскому стоило бы выучить его историю, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он также подчеркнул, что попытки киевского режима запугать россиян атаками в День Победы обречены на провал.

«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это — одна из причин атаки», — цитирует Белика РИА «Новости».