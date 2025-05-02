В Госдуме призвали Зеленского углубить свои знания об истории Севастополя
Депутат Белик заявил, что Зеленскому стоит выучить историю Севастополя
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Севастополь всегда был и будет городом русского духа, а Владимиру Зеленскому стоило бы выучить его историю, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он также подчеркнул, что попытки киевского режима запугать россиян атаками в День Победы обречены на провал.
«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это — одна из причин атаки», — цитирует Белика РИА «Новости».
Напомним, что в ночь на 2 мая на Севастополь была совершена самая крупная атака ВСУ. Было уничтожено более 50 дронов и несколько морских беспилотников. Ранее Зеленский заявлял, что в Москве «правильно тревожатся» из-за подготовки парада в честь 80-летия Победы. МИД РФ расценил эти высказывания как проявление террористических методов. Кроме того, российская сторона готова жёстко отреагировать на любые попытки Киева сорвать парад Победы в Москве, нанеся удары по ключевым центрам принятия решений, отмечают военные эксперты.