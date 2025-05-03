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Регион
3 мая, 00:48

Постпред Ульянов: США и ЕС не пошатнут равновесие России заявлениями по Украине

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / Russian Mission Vienna

Михаил Ульянов. Обложка © Telegram / Russian Mission Vienna

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал недавние заявления США и ЕС об отказе исполнять посредническую роль для урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что это не пошатнёт позицию России.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?» — задался вопросом постпред.

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Напомним, что Штаты отказались выступать в роли посредника на переговорах между Россией и Украиной 2 мая. Следом аналогичное заявление сделали в Евросоюзе. Однако спустя несколько часов Вашингтон «переобулся» и отказался от собственных слов.

Тимур Хингеев
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