Постпред Ульянов: США и ЕС не пошатнут равновесие России заявлениями по Украине

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал недавние заявления США и ЕС об отказе исполнять посредническую роль для урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул , что это не пошатнёт позицию России.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?» — задался вопросом постпред.