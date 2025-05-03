Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Транспортное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале, освещающем обстановку на подъездах к переправе.

О возобновлении движения объявлено в 04:49 по московскому времени. Напомним, что оно было приостановлено в 00:45.