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3 мая, 02:25

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Транспортное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале, освещающем обстановку на подъездах к переправе.

О возобновлении движения объявлено в 04:49 по московскому времени. Напомним, что оно было приостановлено в 00:45.

«В очереди со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи — 80 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Появилось видео отражения второй волны комбинированной атаки ВСУ на Новороссийск
Появилось видео отражения второй волны комбинированной атаки ВСУ на Новороссийск

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в районе Анапы и Витязево были слышны взрывы. Незадолго до этого ВСУ предприняли попытку атаковать Новороссийск, используя безэкипажные катера. В результате атаки БПЛА в Анапе пострадали три частных дома, о чём сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Антон Голыбин
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