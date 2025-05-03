Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock
Транспортное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале, освещающем обстановку на подъездах к переправе.
О возобновлении движения объявлено в 04:49 по московскому времени. Напомним, что оно было приостановлено в 00:45.
«В очереди со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи — 80 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в районе Анапы и Витязево были слышны взрывы. Незадолго до этого ВСУ предприняли попытку атаковать Новороссийск, используя безэкипажные катера. В результате атаки БПЛА в Анапе пострадали три частных дома, о чём сообщил оперативный штаб Краснодарского края.