Захарова: Зеленский предал своего деда-ветерана и уничтожает украинцев
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский напрямую угрожает мировым лидерам, когда открыто говорит, что не собирается гарантировать им безопасность на Параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — напомнила дипломат в беседе с РИА «Новости».
Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это словесной провокацией.