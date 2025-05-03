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3 мая, 13:01

Захарова: Зеленский предал своего деда-ветерана и уничтожает украинцев

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский напрямую угрожает мировым лидерам, когда открыто говорит, что не собирается гарантировать им безопасность на Параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», напомнила дипломат в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это словесной провокацией.

Татьяна Миссуми
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