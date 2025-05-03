Владимир Зеленский напрямую угрожает мировым лидерам, когда открыто говорит, что не собирается гарантировать им безопасность на Параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — напомнила дипломат в беседе с РИА «Новости».