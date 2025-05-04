Россиянам назвали идеальное время для безопасного загара

Солнечные лучи могут нанести серьёзный вред здоровью, поэтому крайне важно знать идеальное время для получения ультрафиолетового излучения и загара. Врач-диетолог, нутрициолог и педиатр Елена Фёдорова полагает, что это утро до 11 часов или вечер после 16 часов, когда уровень УФ-индекса наиболее безопасен.

«Важно помнить, что солнце может быть очень опасно, и в первую очередь, для глаз. Синий спектр солнечного света может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний, начиная от временного ослепления и заканчивая повреждением клеток сетчатки глаза», — предупредила эксперт.

По её словам, лучшей защитой от солнечного излучения являются очки с сертифицированными линзами. Собеседница «Газеты.ru» также отметила, что под воздействием солнца в организме синтезируется витамин D, который способствует улучшению настроения, поэтому мы чувствуем себя лучше, чем в пасмурные дни.

Она подчеркнула, что витамин D образуется в коже в очень малых количествах под воздействием УФ-лучей. Затем он преобразуется в печени и почках. У людей с заболеваниями этих органов часто наблюдается дефицит витамина D, так как нарушения микробиома кишечника могут препятствовать его усвоению и превращению в активную форму.