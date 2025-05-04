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4 мая, 17:35

Россиянам назвали идеальное время для безопасного загара

Врач Фёдорова рекомендовала загорать до 11 утра или после 16 вечера

Читатель Life.ru загорает в 17:00. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читатель Life.ru загорает в 17:00. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Солнечные лучи могут нанести серьёзный вред здоровью, поэтому крайне важно знать идеальное время для получения ультрафиолетового излучения и загара. Врач-диетолог, нутрициолог и педиатр Елена Фёдорова полагает, что это утро до 11 часов или вечер после 16 часов, когда уровень УФ-индекса наиболее безопасен.

«Важно помнить, что солнце может быть очень опасно, и в первую очередь, для глаз. Синий спектр солнечного света может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний, начиная от временного ослепления и заканчивая повреждением клеток сетчатки глаза», — предупредила эксперт.

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Врач посоветовала брать на пляж огурец для красивого загара

По её словам, лучшей защитой от солнечного излучения являются очки с сертифицированными линзами. Собеседница «Газеты.ru» также отметила, что под воздействием солнца в организме синтезируется витамин D, который способствует улучшению настроения, поэтому мы чувствуем себя лучше, чем в пасмурные дни.

Она подчеркнула, что витамин D образуется в коже в очень малых количествах под воздействием УФ-лучей. Затем он преобразуется в печени и почках. У людей с заболеваниями этих органов часто наблюдается дефицит витамина D, так как нарушения микробиома кишечника могут препятствовать его усвоению и превращению в активную форму.

Красивый ровный загар: топ-7 лайфхаков для кожи
Красивый ровный загар: топ-7 лайфхаков для кожи

Ранее онколог составила портрет пациента с раком кожи. Она отметила, что любовь к загару может привести к печальным последствиям, а внезапное изменение формы или цвета родинки может быть симптомом недуга. Кроме того, врач развенчала 5 популярных мифов о витаминах.

Борис Эльфанд
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