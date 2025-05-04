В Сербии высказались о слухах, что Вучич сымитировал болезнь, чтобы избежать встречи с Трампом
Глава Минфина Сербии Мали: Вучич держит своё слово и поедет в Москву на 9 Мая
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Сербский министр финансов Синиша Мали заявил, вокруг болезни президента страны Александра Вучича быстро появилось множество слухов и домыслов. К примеру, некоторые утверждали, что он сымитировал заболевание, чтобы не видеться с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Мали, с момента их недавнего прибытия он прочитал множество домыслов, начиная от предположений, что Вучич сымитировал болезнь, чтобы не встречаться с президентом США Дональдом Трампом, и заканчивая версией, что это якобы предлог для уклонения от визита в Москву.
«Зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве), то он своё слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать», — сказал Мали в эфире сербского телевидения.
Напомним, что Александр Вучич внезапно захворал во время визита в США, из-за чего поездку пришлось прервать, хотя у него была запланирована встреча с Трампом. К настоящему моменту его уже выписали из больницы. Причиной плохого самочувствия политика стали проблемы с давлением. Из-за болезни он отменил запланированные дела, но поездка в Москву на День Победы остаётся в силе.