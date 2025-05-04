В Сербии высказались о слухах, что Вучич сымитировал болезнь, чтобы избежать встречи с Трампом

Сербский министр финансов Синиша Мали заявил, вокруг болезни президента страны Александра Вучича быстро появилось множество слухов и домыслов. К примеру, некоторые утверждали, что он сымитировал заболевание, чтобы не видеться с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Мали, с момента их недавнего прибытия он прочитал множество домыслов, начиная от предположений, что Вучич сымитировал болезнь, чтобы не встречаться с президентом США Дональдом Трампом, и заканчивая версией, что это якобы предлог для уклонения от визита в Москву.