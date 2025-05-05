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4 мая, 21:03

В пострадавшем доме на юго-западе Москвы был пожар из-за газа 1,5 года назад

Полтора года назад в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошёл взрыв с последующим возгоранием, уже был пожар. Об этом Life.ru сообщила одна из жильцов дома.

«В девятом подъезде на шестом этаже был взрыв газа. В январе было, мы ещё вещи передавали детям семьи пострадавших», — вспомнила жительница дома.

Дом на Генерала Тюленева горел дважды за полтора года. Видео © Life.ru

По словам жильцов, тогда причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В результате сгорела одна квартира, и ещё одна оказалась закопчена дымом. Но обошлось без пострадавших и погибших. Тогда, по словам жильцов, были проблемы с отсутствием приборов. Сейчас эвакуированных жильцов пока не пускают в дом. Часть людей находятся в ближайшей школе, где организовали ПВР, остальные разъехались по родственникам.

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Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Эпицентр находился в квартире на верхних этажах, где разгорелся сильный пожар и случились серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого пламя вырвалось из окон квартиры. На данный момент сообщается о трёх погибших. Предварительной причиной инцидента считают взрыв газа.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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