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5 мая, 09:43

Психолог раскрыл «политические трюки» внезапно заболевших Вучича и Фицо

Психолог Маркелов: Вучич и Фицо действительно могли заболеть перед 9 Мая

Александр Вучич и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Александр Вучич и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо действительно могли заболеть перед Парадом Победы в Москве, несмотря на желание некоторых экспертов связать их действия в единое целое, исключив вариант простого совпадения. Об этом заявил политический советник и психолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул в беседе с 360.ru, что Вучич мог заболеть, потому что сильно переживал из-за давления, которое на него оказывают ЕС и США. В то же время возникает некая связь между этим событием и проблемами со здоровьем у Фицо, хотя, по словам эксперта, политики уже публично озвучили своё желание приехать в Москву.

Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая
Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая

«То есть они заболели, потому что согласились, или они не поехали, потому что заболели. Вот тут опять курица-яйцо, что первое, что второе», — сыронизировал психолог, заметив, что «каждый ищет свои политические трюки».

«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве
«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве

Ранее Life.ru сообщил, что Александр Вучич проходит лечение в больнице военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили после резкого ухудшения самочувствия в США. Кроме того, стало известно о решении Роберта Фицо посетить Парад Победы в Москве, несмотря на слухи о болезни.

Борис Эльфанд
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