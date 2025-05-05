Психолог раскрыл «политические трюки» внезапно заболевших Вучича и Фицо

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо действительно могли заболеть перед Парадом Победы в Москве, несмотря на желание некоторых экспертов связать их действия в единое целое, исключив вариант простого совпадения. Об этом заявил политический советник и психолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул в беседе с 360.ru, что Вучич мог заболеть, потому что сильно переживал из-за давления, которое на него оказывают ЕС и США. В то же время возникает некая связь между этим событием и проблемами со здоровьем у Фицо, хотя, по словам эксперта, политики уже публично озвучили своё желание приехать в Москву.

«То есть они заболели, потому что согласились, или они не поехали, потому что заболели. Вот тут опять курица-яйцо, что первое, что второе», — сыронизировал психолог, заметив, что «каждый ищет свои политические трюки».