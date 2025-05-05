Психолог раскрыл «политические трюки» внезапно заболевших Вучича и Фицо
Психолог Маркелов: Вучич и Фицо действительно могли заболеть перед 9 Мая
Александр Вучич и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо действительно могли заболеть перед Парадом Победы в Москве, несмотря на желание некоторых экспертов связать их действия в единое целое, исключив вариант простого совпадения. Об этом заявил политический советник и психолог Сергей Маркелов.
Он подчеркнул в беседе с 360.ru, что Вучич мог заболеть, потому что сильно переживал из-за давления, которое на него оказывают ЕС и США. В то же время возникает некая связь между этим событием и проблемами со здоровьем у Фицо, хотя, по словам эксперта, политики уже публично озвучили своё желание приехать в Москву.
«То есть они заболели, потому что согласились, или они не поехали, потому что заболели. Вот тут опять курица-яйцо, что первое, что второе», — сыронизировал психолог, заметив, что «каждый ищет свои политические трюки».
Ранее Life.ru сообщил, что Александр Вучич проходит лечение в больнице военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили после резкого ухудшения самочувствия в США. Кроме того, стало известно о решении Роберта Фицо посетить Парад Победы в Москве, несмотря на слухи о болезни.