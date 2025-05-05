Песков пока не знает, примут ли военные из КНДР участие в параде на 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент у него нет информации о возможной встрече Владимира Путина с военными из КНДР, а также о планах наградить их за участие в освобождении Курской области или пригласить на Парад Победы 9 Мая.