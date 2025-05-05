День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:06

Песков пока не знает, примут ли военные из КНДР участие в параде на 9 Мая

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент у него нет информации о возможной встрече Владимира Путина с военными из КНДР, а также о планах наградить их за участие в освобождении Курской области или пригласить на Парад Победы 9 Мая.

«Пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она появится, я обязательно сообщу», — заявил Песков на брифинге 5 мая, отвечая на соответствующий вопрос.

Ярко и патриотично: Появилось видео с поющими «Катюшу» солдатами из КНДР
Ярко и патриотично: Появилось видео с поющими «Катюшу» солдатами из КНДР

Ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку военных в Россию «священной миссией», направленной на укрепление двусторонних связей.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • КНДР
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar