Песков пока не знает, примут ли военные из КНДР участие в параде на 9 Мая
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент у него нет информации о возможной встрече Владимира Путина с военными из КНДР, а также о планах наградить их за участие в освобождении Курской области или пригласить на Парад Победы 9 Мая.
«Пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она появится, я обязательно сообщу», — заявил Песков на брифинге 5 мая, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку военных в Россию «священной миссией», направленной на укрепление двусторонних связей.