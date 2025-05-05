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Регион
5 мая, 13:18

«Старания тщетны»: Военный эксперт оценил шансы ВСУ прорваться в Курскую область

Военный эксперт Леонков: ВСУ не смогут прорваться на территорию России

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ не смогут прорваться на территорию России, заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя неудачную вылазку украинских боевиков к границе Курской области. По его словам, в прошлый раз вражеские войска использовали фактор внезапности, однако сейчас у них ничего не получится.

«Но все эти старания тщетны, потому что, понеся такие большие людские потери и не добившись ничего, вряд ли ВСУ смогут собрать опять такую большую группировку, которая будет осуществлять операцию по прорыву на нашей территории, будь то в Белгородской, Курской или Брянской областях», — отметил собеседник NEWS.ru.
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Напомним, 5 мая ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. В операции были задействованы до 250 солдат, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Часть техники и личного состава врага была уничтожена ночью при попытке приблизиться к границе. В результате боёв Армия России отразила попытку высадки десанта ВСУ у наших границ.

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