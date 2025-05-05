«Старания тщетны»: Военный эксперт оценил шансы ВСУ прорваться в Курскую область

ВСУ не смогут прорваться на территорию России, заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя неудачную вылазку украинских боевиков к границе Курской области. По его словам, в прошлый раз вражеские войска использовали фактор внезапности, однако сейчас у них ничего не получится.