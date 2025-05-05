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Регион
5 мая, 15:26

Аяз Шабутдинов полностью признал вину в мошенничестве

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Фото © Life.ru

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Фото © Life.ru

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в ходе рассмотрения по существу уголовного дела о мошенничестве признал вину в полном объёме. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

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Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве в рамках продажи курсов для саморазвития. Более сотни человек проходят как потерпевшие по его уголовному делу. Ранее Шабутдинов признал вину и раскаялся, а также возместил ущерб 64-м потерпевшим в рамках уголовного дела.

Александра Вишнякова
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