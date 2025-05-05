Премьер Румынии Чолаку объявил о решении уйти в отставку из-за распада коалиции

Глава правительства Румынии Марчел Чалоку уйдёт на фоне выхода из правящей коалиции Социал-демократической партии (СДП) республики. Соответствующее заявление премьер-министр сделал после заседания совета СДП, заявив, что коалиция утратила легитимность, после того как её кандидат Крин Антонеску занял третье место на президентских выборах.

«В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведёт к моей отставке с поста премьер-министра», — сообщил он журналистам.

Чолаку подчеркнул, что социал-демократы не будут поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов, а также исключил возможность создания альянса с партией «Альянс за объединение румын», которая поддерживает Джордже Симиона. Также премьер добавил, что вопрос о новом правительстве с партиями будет обсуждать будущий президент Румынии, который в любом случае сменит премьер-министра, когда вступит в должность.

Отставка Чолаку происходит на фоне политической нестабильности в Румынии перед вторым туром президентских выборов. Правящая коалиция, созданная в декабре для обеспечения стабильности, распалась из-за разногласий после первого тура голосования. Теперь вопрос формирования нового правительства остаётся открытым до завершения выборного процесса.

Напомним, в Румынии завершился первый тур президентских выборов. Первое место занял оппозиционный кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набравший 40,96% голосов.