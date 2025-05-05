Трамп встретится с балериной Карелиной после её освобождения

Президент США Дональд Трамп планирует встречу с Ксенией Карелиной, американской балериной русского происхождения. Это произойдёт спустя месяц после её освобождения в России, сообщает газета The New York Post (NYP).

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Суд также наложил на неё штраф в 300 тысяч рублей. Следствие утверждало, что в феврале 2022 года она собрала и перевела 51 доллар организации, поддерживающей Вооружённые силы Украины (ВСУ).