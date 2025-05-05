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Регион
5 мая, 18:48

Трамп встретится с балериной Карелиной после её освобождения

Обмен заключёнными между РФ и США. Обложка © ЦОС ФСБ

Обмен заключёнными между РФ и США. Обложка © ЦОС ФСБ

Президент США Дональд Трамп планирует встречу с Ксенией Карелиной, американской балериной русского происхождения. Это произойдёт спустя месяц после её освобождения в России, сообщает газета The New York Post (NYP).

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Суд также наложил на неё штраф в 300 тысяч рублей. Следствие утверждало, что в феврале 2022 года она собрала и перевела 51 доллар организации, поддерживающей Вооружённые силы Украины (ВСУ).

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Ранее ФСБ подтвердила обмен заключёнными между США и Россией с участием Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). В этом обмене задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на Ксению Карелину, которую помиловал президент России в апреле. Трамп тогда публично выразил благодарность России за освобождение Карелиной.

Лия Мурадьян
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