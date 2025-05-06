Стало известно, куда мог «исчезнуть» спецназ КНДР после освобождения курского приграничья
Военный эксперт Михайлов: Спецназ КНДР могли перебросить в Донбасс
Военный КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
После появления информации об освобождении Курской области в конце апреля, президент России Владимир Путин отметил, что этому способствовали и подразделения армии Северной Кореи, которые, по его словам, отличились храбростью, самоотверженностью и настоящим чувством товарищества. После этих событий у многих возник вопрос о дальнейшей судьбе северокорейских военных, принимавших участие в освобождении региона.
Военный аналитик Евгений Михайлов в интервью «Царьграду» предположил, где могут находиться бойцы из КНДР. По его мнению, есть вероятность, что северокорейские военнослужащие были переброшены в Донбасс, который согласно Конституции РФ включён в состав России.
Аналитик также не исключает, что в дальнейшем бойцы армии КНДР могут появиться в Киеве или Одессе. Михайлов уточнил, что официальных сообщений о подобных планах от руководства России и Северной Кореи пока не поступало. При этом эксперт добавил, что никакой информации о выводе северокорейских подразделений из зоны специальной военной операции также не озвучивалось.
«Я уверен, что можно ожидать появления «корейских львов» и на Донбассе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве», — подчеркнул Михайлов.
Напомним, ранее КНДР официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент России Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с российскими военными вытесняли войска ВСУ с российских территорий. По имеющимся данным, в ходе боевых действий в этом регионе погибло примерно 600 бойцов из КНДР.