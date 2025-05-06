Стало известно, куда мог «исчезнуть» спецназ КНДР после освобождения курского приграничья

После появления информации об освобождении Курской области в конце апреля, президент России Владимир Путин отметил, что этому способствовали и подразделения армии Северной Кореи, которые, по его словам, отличились храбростью, самоотверженностью и настоящим чувством товарищества. После этих событий у многих возник вопрос о дальнейшей судьбе северокорейских военных, принимавших участие в освобождении региона.

Военный аналитик Евгений Михайлов в интервью «Царьграду» предположил, где могут находиться бойцы из КНДР. По его мнению, есть вероятность, что северокорейские военнослужащие были переброшены в Донбасс, который согласно Конституции РФ включён в состав России.

Аналитик также не исключает, что в дальнейшем бойцы армии КНДР могут появиться в Киеве или Одессе. Михайлов уточнил, что официальных сообщений о подобных планах от руководства России и Северной Кореи пока не поступало. При этом эксперт добавил, что никакой информации о выводе северокорейских подразделений из зоны специальной военной операции также не озвучивалось.