Сенатор Алексей Пушков подверг резкой критике позицию Евросоюза относительно празднования Дня Победы в российской столице. В беседе с NEWS.ru политик охарактеризовал подход Брюсселя как несоответствующий нормам морали, отметив, что европейские чиновники ставят сиюминутные политические выгоды выше исторической памяти о победе над нацизмом.

«Это аморальная и безнравственная позиция, которая ставит под сомнение саму ценность победы над Гитлером», — указал Пушков.

Сенатор особо подчеркнул, что подобная позиция фактически обесценивает значение разгрома гитлеровской Германии. Он выразил убеждение, что бойкот московских мероприятий в честь 9 Мая разрушает саму идею антифашистского единства, на котором основывалась работа антигитлеровской коалиции.

Комментируя заявления ЕС о несовместимости посещения Москвы в День Победы с европейскими ценностями, Пушков назвал подобные слова проявлением откровенного цинизма. По его словам, подлинными ценностями следует считать не текущую политическую конъюнктуру, а историческое достижение — победу над нацистской Германией, где СССР сыграл ключевую роль.

Сенатор акцентировал внимание на том, что забвение значения этой победы равносильно отрицанию фундаментальных европейских принципов. Он также указал на двойные стандарты европейских политиков, которые осуждают действия России, при этом игнорируя собственную ответственность за эскалацию нынешнего кризиса.