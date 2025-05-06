Почти две сотни квартир получили повреждения из-за атаки ВСУ по Новороссийску

В Новороссийске после налёта украинских дронов специалисты осмотрели 267 квартир. К сожалению, шесть из них оказались серьёзно повреждены, а ещё 192 пострадали в той или иной степени. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

«По каждой ситуации индивидуально прорабатываем всевозможные пути решения, чтобы оказать помощь в восстановлении жилого имущества», — отметил он.