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Регион
6 мая, 11:53

Почти две сотни квартир получили повреждения из-за атаки ВСУ по Новороссийску

Кравченко: Свыше 190 квартир повреждены из-за атаки ВСУ по дому в Новороссийске

Последствия украинских атак. Обложка © Telegram / Оперативный штаб Краснодарского края

Последствия украинских атак. Обложка © Telegram / Оперативный штаб Краснодарского края

В Новороссийске после налёта украинских дронов специалисты осмотрели 267 квартир. К сожалению, шесть из них оказались серьёзно повреждены, а ещё 192 пострадали в той или иной степени. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

«По каждой ситуации индивидуально прорабатываем всевозможные пути решения, чтобы оказать помощь в восстановлении жилого имущества», — отметил он.

Режим чрезвычайной ситуации в Новороссийске сохраняется. Специалисты продолжают работу по оценке состояния повреждённых зданий. В ходе обследования выяснилось, что в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе несущие стены уцелели, пострадали лишь ограждающие конструкции. В то же время, в доме №71 на улице Суворовской зафиксировано повреждение несущей стены.

Напомним, прошлой ночью БПЛА ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область. В атаке были использованы дроны моделей «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из беспилотников врезался в многоэтажный дом в Новороссийске. Life.ru публиковал видео с моментом прилёта.

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА
Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА
Мария Любицкая
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