Провокация провалилась: ВСУ попытались создать видимость присутствия в Брянской области

ВСУ попытались сфабриковать доказательства присутствия в Брянской области, используя дрон с флагом у сотовой вышки, после неудачи аналогичной провокации в Курской области. Целью, вероятно, было распространение ложной информации о захвате российской территории.

Как сообщает SHOT, FPV-дрон, оснащённый флагом Украины, предпринял попытку приблизиться к вышке сотовой связи в селе Кирилловка Брянской области. Однако беспилотник не достиг цели и потерпел крушение, врезавшись в опору вышки и упав в грязь.