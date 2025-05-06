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6 мая, 12:36

Провокация провалилась: ВСУ попытались создать видимость присутствия в Брянской области

SHOT: ВСУ пытались сфотографировать дрон с украинским флагом в Брянской области

ВСУ попытались сфабриковать доказательства присутствия в Брянской области, используя дрон с флагом у сотовой вышки, после неудачи аналогичной провокации в Курской области. Целью, вероятно, было распространение ложной информации о захвате российской территории.

Неудачная провокация ВСУ в Брянской области. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, FPV-дрон, оснащённый флагом Украины, предпринял попытку приблизиться к вышке сотовой связи в селе Кирилловка Брянской области. Однако беспилотник не достиг цели и потерпел крушение, врезавшись в опору вышки и упав в грязь.

Напомним, что накануне ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления. Позднее появилось видео удара по колонне ВСУ, планировавшей прорыв на Курщину.

Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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