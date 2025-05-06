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Регион
6 мая, 13:44

Провал Мерца на выборах повлёк за собой обвал на фондовом рынке

Немецкий индекс DAX упал на 1,1% после провала Мерца на выборах канцлера

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фондовый рынок Германии отреагировал на известия о провале первого тура голосования в Бундестаге относительно кандидатуры Фридриха Мерца на пост канцлера падением. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, который включает показатели 40 крупнейших акционерных компаний страны, опустился на 1,1%. Как показывают данные торговой площадки, DAX остановился на уровне 23 084 пункта.

Другой европейский индекс EuroStoxx 50 после провала Мерца также потерял 0.7%.

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Напомним, что в ходе первого раунда голосования в Бундестаге Фридрих Мерц не получил абсолютного большинства голосов и,соответственно, не смог претендовать на пост канцлера. При необходимом пороге в 316 голосов его поддержали лишь 310 парламентариев, чего было недостаточно для решающей победы. После этого политик заявил о решении не участвовать во втором туре выборов. Следовательно, 6 мая в Германии не появится нового главы правительства, а исполняющим обязанности останется Олаф Шольц.

Ольга Сливченко
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