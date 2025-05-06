Провал Мерца на выборах повлёк за собой обвал на фондовом рынке

Фондовый рынок Германии отреагировал на известия о провале первого тура голосования в Бундестаге относительно кандидатуры Фридриха Мерца на пост канцлера падением. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, который включает показатели 40 крупнейших акционерных компаний страны, опустился на 1,1%. Как показывают данные торговой площадки, DAX остановился на уровне 23 084 пункта.