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6 мая, 15:43

Жители двух городов Подмосковья сообщают о работе ПВО

Mash: Жители Щёлкова и Лосино-Петровского в Подмосковье сообщают о работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Жители подмосковных городов Щёлково и Лосино-Петровское сообщают о работе систем ПВО. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, дроны, замеченные в небе над Московской областью, имели конструкцию самолётного типа и, предположительно, являлись беспилотниками «Лютый».

«Раздаются звуки, похожие на взрывы», — приводятся сообщения жителей городов Подмосковья.

Ранее сегодня днём в небе над Подмосковьем были перехвачены два украинских БПЛА. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Аппараты были начинены поражающими элементами. Уничтожение дронов ВСУ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.


«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
Наталья Демьянова
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