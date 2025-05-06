Жители двух городов Подмосковья сообщают о работе ПВО
Mash: Жители Щёлкова и Лосино-Петровского в Подмосковье сообщают о работе ПВО
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Жители подмосковных городов Щёлково и Лосино-Петровское сообщают о работе систем ПВО. Об этом пишет Mash.
По информации телеграм-канала, дроны, замеченные в небе над Московской областью, имели конструкцию самолётного типа и, предположительно, являлись беспилотниками «Лютый».
«Раздаются звуки, похожие на взрывы», — приводятся сообщения жителей городов Подмосковья.
Ранее сегодня днём в небе над Подмосковьем были перехвачены два украинских БПЛА. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Аппараты были начинены поражающими элементами. Уничтожение дронов ВСУ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.