Напуганные жители Краснодара сообщили о странных звуках над городом

Днём 6 мая жители Краснодара услышали громкий хлопок, донёсшийся с неба. Взволнованные горожане обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), чтобы узнать, что произошло. В телеграм-канале ЕДДС сообщили, что, по мнению жителей, звук мог быть вызван преодолением самолётом звукового барьера, как это случалось ранее. Однако служба заявила, что никаких чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.