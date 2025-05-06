Напуганные жители Краснодара сообщили о странных звуках над городом
ЕДДС: Жителей Краснодара напугал громкий хлопок в небе над городом
Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Днём 6 мая жители Краснодара услышали громкий хлопок, донёсшийся с неба. Взволнованные горожане обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), чтобы узнать, что произошло. В телеграм-канале ЕДДС сообщили, что, по мнению жителей, звук мог быть вызван преодолением самолётом звукового барьера, как это случалось ранее. Однако служба заявила, что никаких чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.
«Сообщений о чрезвычайных происшествиях или разрушениях на территории города не поступало», — сказано в сообщении ЕДДС.
Ранее стало известно о перехвате двух украинских беспилотников в воздушном пространстве над Московской областью. Один из аппаратов был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Life.ru публиковал кадры с места падения обломков, они рухнули прямо на парковку между автомобилями. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении ещё одного беспилотника, летевшего на столицу.