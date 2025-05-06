«Здоровья и благополучия»: Путин передал тёплые пожелания ветеранам в Израиле

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пожелал проживающим в еврейском государстве ветеранам здоровья и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам. Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории», — говорится в сообщении.