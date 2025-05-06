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Регион
6 мая, 17:17

«Здоровья и благополучия»: Путин передал тёплые пожелания ветеранам в Израиле

Путин в разговоре с Нетаньяху пожелал проживающим в Израиле ветеранам здоровья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пожелал проживающим в еврейском государстве ветеранам здоровья и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам. Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об присутствии на Параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля. Всего на Парад Победы приедут лидеры 29 стран. Они вместе с Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Полина Никифорова
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