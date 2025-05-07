Премьер Пакистана Шариф созвал Совет нацбезопасности после ударов Индии

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Совета национальной безопасности исламской республики в связи с эскалацией конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV.

Заседание, назначенное на 10:00 по местному времени (8:00 мск), призвано детально рассмотреть текущее положение дел и выработать стратегию дальнейших действий в ответ на недавние удары индийских военных.