День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 02:37

Премьер Пакистана Шариф созвал Совет нацбезопасности после ударов Индии

Шахбаз Шариф. Обложка © ТАСС / AP / Altaf Qadri

Шахбаз Шариф. Обложка © ТАСС / AP / Altaf Qadri

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Совета национальной безопасности исламской республики в связи с эскалацией конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV.

Заседание, назначенное на 10:00 по местному времени (8:00 мск), призвано детально рассмотреть текущее положение дел и выработать стратегию дальнейших действий в ответ на недавние удары индийских военных.

«Кульминация конфликта ядерных держав»: Политолог раскрыл, в чём уникальность ракетной перестрелки Индии и Пакистана
«Кульминация конфликта ядерных держав»: Политолог раскрыл, в чём уникальность ракетной перестрелки Индии и Пакистана

Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур» в Пакистане, нанеся удары по нескольким целям. Пакистанская сторона назвала атаку «позорной и трусливой» и уже предприняла ответные меры.

Антон Голыбин
  • Новости
  • пакистан
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar