В России призвали усилить контроль за газовым оборудованием в домах

В целях предотвращения аварий необходимо чаще проводить проверки газового оборудования в многоквартирных домах и усилить ответственность за халатность, которая может к ним привести. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — сказал Якубовский в беседе с РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что за неправильное использование или подключение газового оборудования предусмотрены штрафы. Для обычных граждан они могут достигать двух тысяч рублей, для руководителей — пяти тысяч рублей, а для организаций — ста тысяч рублей.