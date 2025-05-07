В России призвали усилить контроль за газовым оборудованием в домах
Депутат Якубовский призвал чаще проводить проверки газового оборудования в домах
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В целях предотвращения аварий необходимо чаще проводить проверки газового оборудования в многоквартирных домах и усилить ответственность за халатность, которая может к ним привести. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — сказал Якубовский в беседе с РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что за неправильное использование или подключение газового оборудования предусмотрены штрафы. Для обычных граждан они могут достигать двух тысяч рублей, для руководителей — пяти тысяч рублей, а для организаций — ста тысяч рублей.
Он заявил о неприемлемости компромиссов в вопросах безопасности, подчеркнув недостаточность текущих мер. По его мнению, приоритетом является жизнь и здоровье граждан, а не удобство подрядчиков или их стремление к экономии. Цена ошибки в этой сфере слишком высока, подытожил парламентарий.
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