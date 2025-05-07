В Минтрансе призвали решить проблемы с длительным нахождением пассажиров на борту

Длительное нахождение пассажиров на борту во время действия ограничений на работу аэропорта недопустимо. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, призвав решить текущие проблемы. Его слова приводит пресс-служба Минтранса России.

«Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций», — сказал замминистра на заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники.

Потешкин добавил, что все спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров. Он также напомнил о важности соблюдения федеральных авиационных правил: предоставление напитков и питания, организация размещения людей в гостинице.