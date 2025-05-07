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Регион
7 мая, 17:16

Переговоры Путина с президентом Монголии начались в Кремле

Россия придаёт особое значение развитию сотрудничества с Монголией, рассматривая это как один из ключевых аспектов своей политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин проводит переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства с соседней и дружественной Монголией — один из приоритетов нашей политики», — сказал глава государства на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Кремле.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры государств скрепили подписями документ о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве РФ и Венесуэлы. Также Путин сегодня провёл переговоры с президентом Кубы.

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«Мне выпала честь»: Кадыров рассказал об участии во встрече Путина и Мадуро в Кремле
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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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