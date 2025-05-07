Переговоры Путина с президентом Монголии начались в Кремле
Россия придаёт особое значение развитию сотрудничества с Монголией, рассматривая это как один из ключевых аспектов своей политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства с соседней и дружественной Монголией — один из приоритетов нашей политики», — сказал глава государства на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Кремле.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры государств скрепили подписями документ о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве РФ и Венесуэлы. Также Путин сегодня провёл переговоры с президентом Кубы.
Telegram / Кремль. Новости