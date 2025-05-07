Путин начал переговоры с президентом Конго в Кремле

В Россию для участия в мероприятиях, посвящённых 9 Мая, прибыл президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Между делегациями из Конго и РФ уже начались переговоры. Президент России Владимир Путин заявил, что встреча проходит в привязке ко Дню Победы.

Глава государства вспомнил, что в 1940-1943 годах в Браззавиле базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», которое возглавил Шарль де Голль. Участие Конго в мероприятиях, связанных с Днём Победы, обусловлено дружескими отношениями двух стран. В прошлом году было 60-летие дипломатических отношений Конго и РФ.