Путин начал переговоры с президентом Конго в Кремле
В Россию для участия в мероприятиях, посвящённых 9 Мая, прибыл президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Между делегациями из Конго и РФ уже начались переговоры. Президент России Владимир Путин заявил, что встреча проходит в привязке ко Дню Победы.
Встреча делегаций РФ и Конго. Видео © Telegram/ Кремль. Новости
Глава государства вспомнил, что в 1940-1943 годах в Браззавиле базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», которое возглавил Шарль де Голль. Участие Конго в мероприятиях, связанных с Днём Победы, обусловлено дружескими отношениями двух стран. В прошлом году было 60-летие дипломатических отношений Конго и РФ.
Ранее в Россию для празднования Дня Победы прибыл Генерал Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы. Кроме того, в Москву уже прилетели президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Telegram/ Кремль. Новости