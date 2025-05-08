«Уже пришло боевое распоряжение»: Экс-советник Зеленского сделал неожиданное заявление о трёхдневном перемирии

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил, что украинские власти поддержат предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю 80-летия Победы. Соответствующее распоряжение уже поступило в войска, отметил он в беседе с журналисткой Юлией Латыниной**.