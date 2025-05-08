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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 мая, 01:23

«Уже пришло боевое распоряжение»: Экс-советник Зеленского сделал неожиданное заявление о трёхдневном перемирии

Арестович*: Украина поддержит объявленное Россией трёхдневное перемирие

Алексей Арестович*. Обложка © president.gov.ua

Алексей Арестович*. Обложка © president.gov.ua

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил, что украинские власти поддержат предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю 80-летия Победы. Соответствующее распоряжение уже поступило в войска, отметил он в беседе с журналисткой Юлией Латыниной**.

«Уже пришло боевое распоряжение по войскам: и нашим, и российским», — заявил Арестович* без указания источников информации.

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Напомним, что 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы. Оно продлится ровно 72 часа и завершится в 00:00 11 мая. Ранее предложение о временном прекращении огня было отвергнуто украинской стороной. Вдобавок Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые примут участие в праздничных мероприятиях в Москве.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признана в РФ иноагентом.

Антон Голыбин
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