«Уже пришло боевое распоряжение»: Экс-советник Зеленского сделал неожиданное заявление о трёхдневном перемирии
Арестович*: Украина поддержит объявленное Россией трёхдневное перемирие
Алексей Арестович*. Обложка © president.gov.ua
Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* заявил, что украинские власти поддержат предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю 80-летия Победы. Соответствующее распоряжение уже поступило в войска, отметил он в беседе с журналисткой Юлией Латыниной**.
«Уже пришло боевое распоряжение по войскам: и нашим, и российским», — заявил Арестович* без указания источников информации.
Напомним, что 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы. Оно продлится ровно 72 часа и завершится в 00:00 11 мая. Ранее предложение о временном прекращении огня было отвергнуто украинской стороной. Вдобавок Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые примут участие в праздничных мероприятиях в Москве.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признана в РФ иноагентом.