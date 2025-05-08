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8 мая, 01:52

Der Spiegel: Евродепутаты из ФРГ, Чехии и Словакии посетят Парад Победы в Москве

Парад Победы в Москве. Обложка © VK / Минобороны России

Парад Победы в Москве. Обложка © VK / Минобороны России

Пять депутатов Европарламента прибудут в Москву на этой неделе, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Среди членов делегации — представители различных стран ЕС, в том числе Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW), а также парламентарии из Чехии, Кипра и Словакии. В рамках двухдневного визита у них запланированы не только участие в торжественном параде на Красной площади, но и встречи с российскими парламентариями, представителями политических и культурных кругов. По данным издания, приезд делегации согласовывался на высоком уровне, включая взаимодействие с Минобороны РФ.

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Напомним, что в Москву уже прилетели президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер Словакии Роберт Фицо не смог составить им компанию из-за ограничений со стороны Прибалтики.

Андрей Васильев
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