Пять депутатов Европарламента прибудут в Москву на этой неделе, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Среди членов делегации — представители различных стран ЕС, в том числе Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW), а также парламентарии из Чехии, Кипра и Словакии. В рамках двухдневного визита у них запланированы не только участие в торжественном параде на Красной площади, но и встречи с российскими парламентариями, представителями политических и культурных кругов. По данным издания, приезд делегации согласовывался на высоком уровне, включая взаимодействие с Минобороны РФ.