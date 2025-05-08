Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 05:49

Президент Эфиопии прибыл в Москву

Президент Эфиопии Тайе Ацке Cелассие. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент Эфиопии Тайе Ацке Cелассие. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент Эфиопии Тайе Ацке Cелассие прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал «Россия 24» в прямом эфире.

В 2025 году Россия отмечает знаковую дату — 80 лет со дня разгрома нацизма. На празднование 9 Мая в столицу ожидается приезд ряда мировых лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к «марафону двусторонних встреч» в преддверии Дня Победы. В связи с торжественными мероприятиями Кремль будет закрыт для посетителей с 7 по 9 мая.

Оксана Попова
  • Новости
  • эфиопия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar