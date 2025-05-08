Президент Эфиопии прибыл в Москву

Президент Эфиопии Тайе Ацке Cелассие прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал «Россия 24» в прямом эфире.

В 2025 году Россия отмечает знаковую дату — 80 лет со дня разгрома нацизма. На празднование 9 Мая в столицу ожидается приезд ряда мировых лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.