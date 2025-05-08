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8 мая, 07:09

Президент Южной Осетии прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Алан Гаглоев. Обложка © Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия

Алан Гаглоев. Обложка © Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия

По приглашению российского лидера Владимира Путина президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы югоосетинского государства.

«Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы», - отмечается в публикации пресс-службы.

В составе делегации, сопровождающей президента Гаглоева, также находятся временно исполняющий обязанности министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.

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На торжества, посвящённые 9 Мая в Москве уже прибыли высокопоставленные гости из разных стран мира. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также представители других государств.

Алиса Хуссаин
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