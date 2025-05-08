Президент Южной Осетии прибыл в Москву
Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Алан Гаглоев. Обложка © Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия
По приглашению российского лидера Владимира Путина президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы югоосетинского государства.
«Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы», - отмечается в публикации пресс-службы.
В составе делегации, сопровождающей президента Гаглоева, также находятся временно исполняющий обязанности министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.
На торжества, посвящённые 9 Мая в Москве уже прибыли высокопоставленные гости из разных стран мира. В их числе – председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также представители других государств.