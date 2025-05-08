Президент Южной Осетии прибыл в Москву

По приглашению российского лидера Владимира Путина президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы югоосетинского государства.