Бывший замглавы Минобороны переведён из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу
Mash: Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО в больницу
Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Состояние здоровья экс-замминистра обороны Павла Попова, находящегося в СИЗО «Лефортово», резко ухудшилось. Его госпитализировали в городскую больницу, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, Попов нуждается в серьёзном медицинском уходе из-за множества заболеваний, включая гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, атеросклероз, мочекаменную болезнь, неалкогольную жировую болезнь печени и доброкачественную гиперплазию предстательной железы. Ему может потребоваться операция.
До заключения под стражу он уже проходил стационарное лечение. Защита подчёркивает, что состояние здоровья Попова требует особого внимания и учёта в рамках судебного разбирательства.
Напомним, что ранее арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, он вместе с сообщниками украл 30 миллионов рублей, пока был ответственным за парк «Патриот». Теперь экс-заместителю главы Минобороны грозит до десяти лет тюрьмы. У него также была найдена недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.