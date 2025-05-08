Бывший замглавы Минобороны переведён из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу

Состояние здоровья экс-замминистра обороны Павла Попова, находящегося в СИЗО «Лефортово», резко ухудшилось. Его госпитализировали в городскую больницу, сообщает телеграм-канал Mash.



По данным телеграм-канала, Попов нуждается в серьёзном медицинском уходе из-за множества заболеваний, включая гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, атеросклероз, мочекаменную болезнь, неалкогольную жировую болезнь печени и доброкачественную гиперплазию предстательной железы. Ему может потребоваться операция.