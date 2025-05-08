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8 мая, 07:45

Бывший замглавы Минобороны переведён из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу

Mash: Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО в больницу

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Состояние здоровья экс-замминистра обороны Павла Попова, находящегося в СИЗО «Лефортово», резко ухудшилось. Его госпитализировали в городскую больницу, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, Попов нуждается в серьёзном медицинском уходе из-за множества заболеваний, включая гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, атеросклероз, мочекаменную болезнь, неалкогольную жировую болезнь печени и доброкачественную гиперплазию предстательной железы. Ему может потребоваться операция.

До заключения под стражу он уже проходил стационарное лечение. Защита подчёркивает, что состояние здоровья Попова требует особого внимания и учёта в рамках судебного разбирательства.

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Напомним, что ранее арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, он вместе с сообщниками украл 30 миллионов рублей, пока был ответственным за парк «Патриот». Теперь экс-заместителю главы Минобороны грозит до десяти лет тюрьмы. У него также была найдена недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.

Мария Любицкая
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