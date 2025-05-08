В Кремле ожидают, что неформальная встреча Путина и Цзиньпина будет длиться долго
Ушаков: Неформальная встреча Путина и Цзиньпина за чаем продлится долго
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Неформальная встреча в Кремле между главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, проходящая в формате чаепития, продлится долго, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что конкретное время её завершения будет зависеть только от желания самих руководителей двух стран.
«Она [встреча — прим. Life.ru] планируется в Кремле. Её продолжительность зависит от желания президента [РФ Владимира Путина. — прим. Life.ru] и председателя [КНР Си Цзиньпина. — прим. Life.ru]. Я думаю, что будет долгий разговор», — отметил он.
Как уточнил Ушаков, в ходе предстоящей доверительной встречи Путина и Цзиньпина в формате «тет-а-тет» за чаем будут обсуждаться самые важные вопросы, касающиеся ряда чувствительных тем. Среди них, по его словам, украинский конфликт и российско-американские отношения. Он добавил, что такой формат уже зарекомендовал себя как неотъемлемая часть российско-китайских саммитов.
Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.