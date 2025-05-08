В Кремле ожидают, что неформальная встреча Путина и Цзиньпина будет длиться долго

Неформальная встреча в Кремле между главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, проходящая в формате чаепития, продлится долго, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что конкретное время её завершения будет зависеть только от желания самих руководителей двух стран.

«Она [встреча — прим. Life.ru] планируется в Кремле. Её продолжительность зависит от желания президента [РФ Владимира Путина. — прим. Life.ru] и председателя [КНР Си Цзиньпина. — прим. Life.ru]. Я думаю, что будет долгий разговор», — отметил он.