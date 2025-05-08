Путин порадовался, что в России прижилась традиция отмечать китайский Новый год

Празднование китайского Нового года в России является позитивным явлением, которое расширяет и дополняет традиционные новогодние торжества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Глава государства напомнил, что зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы. Он выразил уверенность в том, что москвичи сейчас слушают его и вспоминают эти приятные события.

«У нас много поводов для радости: традиционный Новый год 1 января, праздник по старому стилю 14 января, а теперь и торжества по лунному календарю. Уверен, жители Москвы до сих пор вспоминают яркие мероприятия — концерты, ярмарки и фестивали», — заявил Путин.