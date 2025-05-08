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8 мая, 12:26

Путин порадовался, что в России прижилась традиция отмечать китайский Новый год

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Празднование китайского Нового года в России является позитивным явлением, которое расширяет и дополняет традиционные новогодние торжества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Глава государства напомнил, что зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы. Он выразил уверенность в том, что москвичи сейчас слушают его и вспоминают эти приятные события.

«У нас много поводов для радости: традиционный Новый год 1 января, праздник по старому стилю 14 января, а теперь и торжества по лунному календарю. Уверен, жители Москвы до сих пор вспоминают яркие мероприятия — концерты, ярмарки и фестивали», — заявил Путин.

Российский лидер также упомянул, что 2024–2025 годы объявлены перекрестными годами культуры между Россией и Китаем. Он отметил, что уже проведено около 150 различных мероприятий в 30 российских и 50 китайских городах. Среди них — театральные гастроли, музейные выставки и кинофестивали.

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Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.

Алиса Хуссаин
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