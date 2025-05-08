Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 13:24

Россия и Китай обеспокоены растущим напряжением между ядерными державами

Путин и Си Цзиньпин считают, что риски начала ядерного конфликта в мире выросли

Путин и Си Цзиньпин считают, что риски начала ядерного конфликта в мире выросли. Обложка © Life.ru

Путин и Си Цзиньпин считают, что риски начала ядерного конфликта в мире выросли. Обложка © Life.ru

По итогам переговоров в Кремле лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в котором отметили рост угрозы ядерного столкновения в мире за последние годы. Представители двух стран связывают это с напряжённостью на международной арене.

«Стороны с озабоченностью отмечают, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос», — подчеркнули они в совместном документе.

Путин поприветствовал перенос китайских производств на территорию РФ
Путин поприветствовал перенос китайских производств на территорию РФ

Напомним, что более трёх с половиной часов продолжались сегодня в Кремле официальные консультации президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходили в различных форматах — как в узком, так и в расширенном составе. В рамках встречи Владимир Путин выразил готовность совершить поездку в Китай. Встреча завершилась принятием ряда важных совместных документов.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Россия
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar