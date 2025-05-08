Россия и Китай обеспокоены растущим напряжением между ядерными державами

По итогам переговоров в Кремле лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в котором отметили рост угрозы ядерного столкновения в мире за последние годы. Представители двух стран связывают это с напряжённостью на международной арене.