Родные погибшего комбата-героя Отмели посетили Парад Победы в Москве
Вдова, сын и дочь погибшего Героя РФ Чебнёва посетили Парад Победы в Москве
Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews
За Парадом Победы на Красной площади с центральных трибун наблюдали вдова, сын и дочь Героя России, подполковника Сергея Чебнёва (позывной Отмель), который погиб при освобождении Курской области. Его тело нашли под завалами в освобождённой Малой Локне под Суджей 10 марта.
Сергей Чебнёв возглавлял оборону в здании женской колонии. ВСУ на протяжении многих дней не могли взять курскую «Брестскую крепость» и продвинуться дальше. Имя подполковника пообещали увековечить на Курской земле, а президент РФ Владимир Путин вручил его вдове «Золотую звезду» Героя России.
Ранее Life.ru рассказывал, что по Красной площади в составе парада маршировали военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Они открыли историческую часть мероприятия, пронеся 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами.