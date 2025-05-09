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9 мая, 08:52

Родные погибшего комбата-героя Отмели посетили Парад Победы в Москве

Вдова, сын и дочь погибшего Героя РФ Чебнёва посетили Парад Победы в Москве

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

Герой России комбат Сергей Чебнёв. Обложка © Telegram / Kotsnews

За Парадом Победы на Красной площади с центральных трибун наблюдали вдова, сын и дочь Героя России, подполковника Сергея Чебнёва (позывной Отмель), который погиб при освобождении Курской области. Его тело нашли под завалами в освобождённой Малой Локне под Суджей 10 марта.

Сергей Чебнёв возглавлял оборону в здании женской колонии. ВСУ на протяжении многих дней не могли взять курскую «Брестскую крепость» и продвинуться дальше. Имя подполковника пообещали увековечить на Курской земле, а президент РФ Владимир Путин вручил его вдове «Золотую звезду» Героя России.

Ранее Life.ru рассказывал, что по Красной площади в составе парада маршировали военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Они открыли историческую часть мероприятия, пронеся 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами.

Почётный караул и слёзы: Появилось видео прощания с командиром из «колонии-крепости» Отмелью
Почётный караул и слёзы: Появилось видео прощания с командиром из «колонии-крепости» Отмелью
Полина Никифорова
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