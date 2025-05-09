Россиянам объяснили, почему у советских солдат в годы Великой Отечественной отличалась форма
Эксперт Санько: Форма советских солдат в конце ВОВ отличалась от изначальной
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Военная форма советских солдат в конце Великой Отечественной войны значительно отличалась от изначальной, рассказал сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Алексей Санько. По его словам, в 1941 году гимнастёрки бойцов имели другой крой, у них не было погонов.
Эксперт также напомнил, что фашисты в начале войны продвигались по территории СССР очень быстро, поэтому за первые недели захватили огромные запасы формы. Это создало необходимость срочно восполнить обмундирование для многомиллионной советской армии. В частности, одежду начали шить на предприятиях, которые ранее не занимались этим.
«Поэтому появился ряд допустимых отступлений, например, по материалам и цвету. В итоге солдаты одного подразделения могли быть одеты в отличающуюся друг от друга форму», — отметил собеседник 360.ru.
Тем не менее советская военная форма была удобной и износостойкой. Это было крайне важно, так как бойцам приходилось сражаться в самых разных условиях — от снега и мороза до жары и палящего солнца, объяснил специалист.
К слову, солдаты в форме времён Великой Отечественной войны приняли участие в исторической части Парада Победы на Красной площади. В едином строю также прошли ветераны СВО и военнослужащие из союзных стран. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Также глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.