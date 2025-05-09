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9 мая, 13:33

Новый Папа Римский объяснил, почему выбрал имя Лев

Новый Папа Римский сказал, что выбрал имя Лев XIV в честь предшественника

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / AP

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / AP

Избранный 267-м Папой Римским кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV, раскрыл смысл своего выбора. Понтифик провёл параллель с эпохой своего знаменитого предшественника, Льва XIII.

Как стало известно со слов сербского кардинала Ласло Немета после ужина с новым главой Римско-Католической церкви, Лев XIV намерен уделять особое внимание вопросам общественного устройства в современном мире, переживающем цифровую трансформацию.

«Во времена предыдущего Льва (XIII, на рубеже XIX и ХХ веков) была революция индустриальная, а сейчас мы переживаем цифровую революцию. И сейчас, как и тогда, проблема с рабочими местами, поскольку новые технологии приводят к уменьшению необходимости в живой рабочей силе», — сказал Немет.

Лев XIII (Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи) пробыл на папском престоле с 1878 по 1903 год, это один из самых продолжительных сроков. Его энциклика Rerum novarum в 1891 году заложила основы социальной доктрины Римско-католической церкви. Он был родом из знатной итальянской семьи и носил в миру титул графа.

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Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV. Президент РФ Владимир Путин поздравил его с избранием на Святой Престол.

Владимир Озеров
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