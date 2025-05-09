Новый Папа Римский объяснил, почему выбрал имя Лев

Избранный 267-м Папой Римским кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV, раскрыл смысл своего выбора. Понтифик провёл параллель с эпохой своего знаменитого предшественника, Льва XIII.

Как стало известно со слов сербского кардинала Ласло Немета после ужина с новым главой Римско-Католической церкви, Лев XIV намерен уделять особое внимание вопросам общественного устройства в современном мире, переживающем цифровую трансформацию.

«Во времена предыдущего Льва (XIII, на рубеже XIX и ХХ веков) была революция индустриальная, а сейчас мы переживаем цифровую революцию. И сейчас, как и тогда, проблема с рабочими местами, поскольку новые технологии приводят к уменьшению необходимости в живой рабочей силе», — сказал Немет.