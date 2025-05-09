Эксперт в области политологии Александр Коньков, занимающий должность доцента в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, высказал мнение, что украинские власти не воспринимают концепцию временного прекращения боевых действий. Аналитик привёл статистику МО, согласно которой украинские военные формирования более 5000 раз нарушили условия соглашения о прекращении огня, приуроченного к празднованию Дня Победы.

«Несмотря на постоянные призывы, которые Зеленский, его компания продвигают относительно месячного перемирия, которое якобы они добиваются от России, мы понимаем, что это не более чем лозунг, которым они играют. Они просто не способны к прекращению огня, к перемирию в силу того, что не контролируют свои подразделения, националистические батальоны», — сказал Коньков Lenta.ru.