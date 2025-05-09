Названы последствия 5026 нарушений ВСУ «майского» перемирия
Политолог Коньков: Понятие «перемирие» незнакомо киевскому режиму
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Эксперт в области политологии Александр Коньков, занимающий должность доцента в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, высказал мнение, что украинские власти не воспринимают концепцию временного прекращения боевых действий. Аналитик привёл статистику МО, согласно которой украинские военные формирования более 5000 раз нарушили условия соглашения о прекращении огня, приуроченного к празднованию Дня Победы.
«Несмотря на постоянные призывы, которые Зеленский, его компания продвигают относительно месячного перемирия, которое якобы они добиваются от России, мы понимаем, что это не более чем лозунг, которым они играют. Они просто не способны к прекращению огня, к перемирию в силу того, что не контролируют свои подразделения, националистические батальоны», — сказал Коньков Lenta.ru.
Как указал аналитик, поведение украинской стороны подтверждает, что основной вызов заключается не в достижении договорённостей, а в создании действенной системы проверки их выполнения. Он констатировал тотальное отсутствие контроля и устойчивую склонность к эскалации, особо выделив проблему определения ответственной стороны за мониторинг соблюдения соглашений. Специалист не сомневается, что фиксируемые нарушения окажут непосредственное влияние на формирование будущих механизмов разрешения конфликта.
Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев отверг инициативу о временном прекращении боевых действий. Впоследствии, в период действия объявленного в честь 9 Мая перемирия, зафиксировано 5026 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований.