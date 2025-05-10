Евродепутат Милан Мазурек раскритиковал руководство Евросоюза за антироссийскую политику, которая, по его словам, наносит ущерб Словакии. Представляющий республику парламентарий подчеркнул, что интересы страны и народа для него стоят на первом месте, а экономические ограничения в отношении РФ просто невыгодны как для словаков, так и в целом для европейцев.

«Я поддерживаю диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всем миром. По этой причине я не поддерживаю антироссийскую политику Брюсселя, которая наносит ущерб Словакии», — заявил собеседник газеты «Известия».