В Словакии раскритиковали ЕС за антироссийскую политику
Евродепутат от Словакии Мазурек раскритиковал ЕС за антироссийскую политику
Словакия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carlos Neto
Евродепутат Милан Мазурек раскритиковал руководство Евросоюза за антироссийскую политику, которая, по его словам, наносит ущерб Словакии. Представляющий республику парламентарий подчеркнул, что интересы страны и народа для него стоят на первом месте, а экономические ограничения в отношении РФ просто невыгодны как для словаков, так и в целом для европейцев.
«Я поддерживаю диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всем миром. По этой причине я не поддерживаю антироссийскую политику Брюсселя, которая наносит ущерб Словакии», — заявил собеседник газеты «Известия».
Напомним, 9 Мая в Москве прошёл Парад Победы, на котором, несмотря на беспрецедентное давление со стороны ЕС, присутствовал, в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его визит вызвал истерику в Евросоюзе. Однако Фицо ответил на критику Каллас, напомнив главе дипломатии ЕС об её полномочиях. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности.