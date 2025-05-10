В Кремле рассказали о контактах РФ с Макроном
Песков: У Кремля нет каналов для диалога с Макроном
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Кремль не имеет каналов для диалога с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас нет каналов диалога с президентом Франции», — сообщил спикер Кремля, отвечая на вопрос о предложенном «коалицией желающих» перемирии без предварительных условий.
Напомним, президент Штатов призвал Россию и Украину согласиться на 30-дневное перемирие, пригрозив введением санкций за отказ. Дмитрий Песков заявил, что остановка огня невозможна без проработки ряда моментов, а также напомнил, что Киев славится тем, что нарушает любые договорённости. Сегодня на встрече «коалиции желающих» Эмманюэль Макрон сказал, что Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении РФ, если Москва не согласится на перемирие. Кроме того, со схожим ультиматумом выступил новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.