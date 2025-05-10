Путин назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа

Запрет на гуманитарную поддержку — снабжение товарами первой необходимости и электричеством — сектора Газа делает ситуацию на территории анклава всё более сложной. Об этом во время переговоров с палестинским президентом Махмудом Аббасом заявил глава России Владимир Путин.

«К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе, катастрофе. И, конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность», — констатировал российский лидер.