Путин назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа
Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u
Запрет на гуманитарную поддержку — снабжение товарами первой необходимости и электричеством — сектора Газа делает ситуацию на территории анклава всё более сложной. Об этом во время переговоров с палестинским президентом Махмудом Аббасом заявил глава России Владимир Путин.
«К сожалению, ситуация только усугубляется. Я сейчас говорил о гуманитарном кризисе, катастрофе. И, конечно, это усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность», — констатировал российский лидер.
Напомним, в середине марта израильская армия возобновила военные операция против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и нанесла сокрушительные удары по военным объектам и позициям представителей радикальной группировки. Через некоторое время появилась информация, что представители ХАМАС дали согласие на прекращение огня на условиях, предложенных Египтом и Катаром. А в начале мая стало известно, что у берегов Мальты начало тонуть судно с гуманитарным грузом для сектора Газа, причиной крушения могла стать атака беспилотников.