Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 мая, 04:57

Ночь на границе Индии и Пакистана прошла без происшествий

Пакистанские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Пакистанские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Прошедшая ночь на линии разграничения между Индией и Пакистаном прошла без происшествий. Согласно данным агентства ANI, в приграничных районах, включая Джамму и Рашмир, Раджури, Анхор и Пунч, не зафиксировано ни нарушений воздушного пространства, ни перестрелок, ни артиллерийских обстрелов.

Несмотря на отсутствие активных столкновений, в ряде регионов продолжает действовать режим повышенной боеготовности. Например, в округе Амритсар ранним утром 11 мая (5:24 по местному времени) власти распространили официальное предупреждение. В заявлении уточняется, что, несмотря на восстановление электроснабжения, уровень угрозы остаётся критическим.

Напряжённость между странами резко возросла после того, как Индия инициировала операцию «Синдур», нанеся удары по предполагаемым террористическим объектам на пакистанской территории. В ответ Исламабад объявил о начале масштабной военной кампании. Однако, по данным на 10 мая, при содействии США стороны договорились о прекращении огня.

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Артём Гапоненко
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