Ночь на границе Индии и Пакистана прошла без происшествий

Прошедшая ночь на линии разграничения между Индией и Пакистаном прошла без происшествий. Согласно данным агентства ANI, в приграничных районах, включая Джамму и Рашмир, Раджури, Анхор и Пунч, не зафиксировано ни нарушений воздушного пространства, ни перестрелок, ни артиллерийских обстрелов.