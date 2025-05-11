Андрей Климов усмотрел неожиданное доказательство причастности союзников Киева к атакам по России. По его мнению, слова главы МИД Украины Андрея Сибиги прямо указывают на участие друзей киевского режима в ударах по российской территории. Об этом российский сенатор заявил у себя в Телеграме.

Климов подверг сомнению инициативу Сибиги, напомнив о «множестве важных нюансов». Москва озвучивала их ранее, но Киев никак на это не отреагировал. Сенатор считает, что само упоминание союзников Киева украинским министром в контексте перемирия доказывает их причастность к атакам по России.