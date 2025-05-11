Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 05:52

Глава МИД Украины сдал причастных к ударам по России союзников, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: Слова Сибиги доказали причастность друзей Киева к ударам по РФ

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Андрей Климов усмотрел неожиданное доказательство причастности союзников Киева к атакам по России. По его мнению, слова главы МИД Украины Андрея Сибиги прямо указывают на участие друзей киевского режима в ударах по российской территории. Об этом российский сенатор заявил у себя в Телеграме.

Климов подверг сомнению инициативу Сибиги, напомнив о «множестве важных нюансов». Москва озвучивала их ранее, но Киев никак на это не отреагировал. Сенатор считает, что само упоминание союзников Киева украинским министром в контексте перемирия доказывает их причастность к атакам по России.

«А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность «союзников Украины» к огню против нас «на суше, в воздухе и в море», — заявил сенатор.

«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной
«Великий день»: Трамп высказался о призыве Путина к прямым переговорам с Украиной

Напомним, что по итогам саммита «коалиции желающих» в украинской столице президент Франции Макрон заявил, что Россию будет ждать наказание, если она не согласится на предложенное Киевом и его союзниками 30-дневное перемирие. Также он признал, что развёртывать крупный западный военный контингент на Украине нет смысла.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Сибига
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Климов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar