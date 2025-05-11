Россия и Украины могут встать на путь мирного урегулирования на возможных переговорах в Стамбуле, если Владимир Зеленский обзаведётся политической волей и перестанет принимать решения, руководствуясь указаниями своим западных союзников. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил турецкий политолог Айдын Сезер.

По мнению эксперта, президент РФ Владимир Путин сделал хорошее предложение, но глава киевского режима находится под сильным влиянием Запада. Как подчеркнул Сезер, именно самостоятельность украинского лидера станет ключом к возобновлению мирного процесса, который начался в Турции в 2022 году.