В Турции подсказали Зеленскому способ открыть путь к миру
Турецкий эксперт Сезер: Путь к миру откроет решение Зеленского не слушать Запад
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Россия и Украины могут встать на путь мирного урегулирования на возможных переговорах в Стамбуле, если Владимир Зеленский обзаведётся политической волей и перестанет принимать решения, руководствуясь указаниями своим западных союзников. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил турецкий политолог Айдын Сезер.
По мнению эксперта, президент РФ Владимир Путин сделал хорошее предложение, но глава киевского режима находится под сильным влиянием Запада. Как подчеркнул Сезер, именно самостоятельность украинского лидера станет ключом к возобновлению мирного процесса, который начался в Турции в 2022 году.
«Путь к миру может вновь открыться, как в 2022 году на переговорах в Стамбуле, если Зеленский примет решение самостоятельно», — считает эксперт.
Напомним, что Владимир Путин предложил украинскому руководству вернуться за стол переговоров в Стамбуле, который оно покинуло в 2022 году. По его словам, должны быть устранены именно первопричины конфликта. Зеленский заявил, что Украина готова к прямому диалогу, но сперва следует установить режим прекращения огня.