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11 мая, 13:05

Ушаков объяснил опоздание на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Советник президента России Юрий Ушаков пояснил, что опоздал на начало встречи глав РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за поручения совершить срочный телефонный звонок перед переговорами. По его словам, когда он вошёл в переговорный зал, лидеры двух стран уже сидели на своих местах.

«Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание», — сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Напомним, что китайский политик приехал в Москву для участия в Параде Победы 7 мая. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг Украины. В МИД Китая визит главы государства в Россию оценили как «полностью успешный».

Александра Мышляева
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