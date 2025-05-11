Ушаков объяснил опоздание на переговоры Путина и Си Цзиньпина
Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок
Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Советник президента России Юрий Ушаков пояснил, что опоздал на начало встречи глав РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за поручения совершить срочный телефонный звонок перед переговорами. По его словам, когда он вошёл в переговорный зал, лидеры двух стран уже сидели на своих местах.
«Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание», — сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, что китайский политик приехал в Москву для участия в Параде Победы 7 мая. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг Украины. В МИД Китая визит главы государства в Россию оценили как «полностью успешный».