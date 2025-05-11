Ушаков объяснил опоздание на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Советник президента России Юрий Ушаков пояснил, что опоздал на начало встречи глав РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина из-за поручения совершить срочный телефонный звонок перед переговорами. По его словам, когда он вошёл в переговорный зал, лидеры двух стран уже сидели на своих местах.